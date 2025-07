"Cum, mă, să luați de la pensionari? Cum, mă, 3000 de lei este o pensie mare? Vouă nu vă e mp așa rușine? Mă, vreau să vă văd pe voi, să trăiți voi o lună de zile cu o pensie de 3000 de lei. Spunea astăzi Bolojan, important, doar 100 de lei. Mă, știi ce înseamnă 100 de lei pentru un pensionar? Mă, tu știi ce înseamnă 100 de lei pentru un pensionar? Pâinea pe o lună întreagă. Pâinea pe o lună întreagă. Nu mai știți ce să mai faceți. Sunteți bolnavi de putere. Fierți pe lux. Să fiți importanți voi. Să roiască în jurul vostru, ca muștele.

După ce ați anulat și ați distrus tot ce înseamnă democrație în țara asta. Nu vă interesează decât să ne băgați pumnul în gură, să ne sărăciți, să ne îngenunchiați și să ne distrugeți definitiv viitorul copiilor noștri. N-o să vă lăsăm! N-o să vă lăsăm! Asta este o declarație a mea manifest. Este opinia mea! Opinia, ca să fie clar! Am dreptul încă în țara asta la opinie? Ce o să-mi faceți? O să vină Coldea să mă aresteze? Să mă aresteze! Îmi mențin aceeași poziție și voi merge până la capăt! Știți care-i capătul? Să ne luăm țara înapoi!", a declarat Anca Alexandrescu.