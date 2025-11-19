"Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat - ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00", atransmis Maia Sandu, într-un mesaj postat miercuri pe Facebook.
Liderul de la Chișinău a precizat că Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate.
"În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor", a arătat președintele moldovean.
În context, Maia Sandu a subliniat importanța transmiterii valorilor pentru care a luptat Ilie Ilașcu.
"Important este să transmitem lecția lui de patriotism și către generațiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere - în momentele de cumpănă - acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul", a mai spus președintele de la Chișinău.