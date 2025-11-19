Liderul de la Chișinău a precizat că Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate.

"În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor", a arătat președintele moldovean.

În context, Maia Sandu a subliniat importanța transmiterii valorilor pentru care a luptat Ilie Ilașcu.