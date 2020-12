VIDEO Cât a câștigat cel mai bine plătit star de pe YouTube în 2020, un băiețel de doar 9 ani

Micuțul american depăşește alte personalităţi ale acestei platforme video, precum Jimmy Donaldson (cunoscut şi sub numele de Mr. Beast), David Dobrik, specialistul în machiaj Jeffree Star şi o fetiţă de şase ani, Anastasia Radzinskaya.

În perioada 1 iunie 2019-1 iunie 2020, Ryan Kaji a obţinut venituri de 29,5 milioane de dolari, iar videoclipurile lui, difuzate pe canalul său Ryan\"s World, au totalizat 12,2 miliarde de vizualizări.



Pe locul al doilea s-a situat Jimmy Donaldson, un nou venit în universul platformei YouTube, care a obţinut venituri de 24 de milioane de dolari şi un total de peste 3 miliarde de vizualizări.



Pe poziţia a treia s-a clasat Dude Perfect, un grup alcătuit din cinci fraţi - Coby Cotton, Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones şi Tyler Toney -, care distribuie videoclipuri ce îi arată în timp ce participă la activităţi copilăreşti, precum jocuri cu săbii laser şi pistoale Nerf care trag cu bile din spumă. Grupul a obţinut venituri de aproape 23 de milioane de dolari şi a totalizat 2,77 de miliarde de vizualizări.



Anastasia Radzinskaya a încasat venituri de 18,5 milioane de dolari, David Dobrik a obţinut 15,5 milioane de dolari, iar Jeffree Star - care a pierdut mai multe contracte de sponsorizare în urma disputei sale cu colegul lui din industria produselor de machiaj James Charles - a încasat venituri de 15 milioane de dolari.



De la debutul său pe platforma YouTube în 2015, Ryan Kaji - al cărui canal se numea în trecut Ryan Toys Review, până la schimbarea denumirii sale oficiale în Ryan\"s World în octombrie 2019 - şi-a extins brandul propriu pentru a promova mai multe categorii de produse, precum jucării, articole vestimentare şi chiar un serial pentru preşcolari difuzat de Nickelodeon, intitulat "Ryan\"s Mystery Playdate".



Potrivit clasamentului întocmit de revista Forbes, cele mai multe dintre veniturile încasate de Ryan Kaji provin din contracte de sponsorizare pentru mai mult de 5.000 de produse promovate pe canalul „Ryan\"s World”, ce includ figurine reprezentând eroi din filme de acţiune, dispozitive de tip walkie-talkie şi decoraţiuni pentru dormitoare. Brandul său a creat şi măşti sanitare în timpul pandemiei de coronavirus.



Canalul lui Ryan Kaji, care are deja 41,7 milioane de abonaţi (aproape dublu decât cei 23 de milioane de abonaţi ai săi din 2019), difuzează videoclipuri care îl prezintă pe băiatul născut în statul american Texas în timp ce desface cutii de jucării, realizează experimente de tip DIY (Do It Yourself), testează jocuri video şi îi învaţă pe tinerii internauţi cum să execute o serie de activităţi precum spălatul pe dinţi.



El distribuie pe canalul său de pe YouTube şi videoclipuri educaţionale, în care vorbeşte despre statele federale americane, capitalele acestora şi modul în care se formează un tsunami.