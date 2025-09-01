Cum a slăbit Gina Pistol?

Vedeta a dezvăluit că secretul transformării sale a fost o cură de două săptămâni bazată pe un lapte special, fără cazeină, despre care spune că reduce inflamația din corp și i-a accelerat metabolismul. „Timp de două săptămâni am băut doar acest lapte, fără alte alimente. A fost ceea ce m-a ajutat să dau startul schimbării”, a explicat Gina, precizând că experiența ține de medicina alternativă și că nu o recomandă tuturor, ci doar povestește ce a funcționat în cazul ei.

După această etapă, prezentatoarea a adoptat un stil de viață echilibrat: merge regulat la sală, de trei ori pe săptămână, și urmează un regim alimentar simplu. „Am o masă principală pe zi. La micul dejun aleg iaurt cu fructe de pădure, iar seara mănânc o salată sau un măr. În vacanțe îmi mai fac mici plăceri, dar în general am grijă la ce consum”, a mărturisit soția lui Smiley.

Pe lângă schimbările legate de stilul de viață, Gina Pistol vorbește cu emoție și despre rolul de mamă. Fiica ei, Josephine, are patru ani și jumătate și îi umple zilele de bucurie. „Mă uit la ea și nu-mi vine să cred cât a crescut. Timpul trece foarte repede… Avem o fetiță veselă și plină de viață”, a spus vedeta.

Smiley o ajută atunci când este pe platourile de filmare

Atunci când filmările îi ocupă întreaga zi, Smiley este cel care rămâne alături de micuță, ajutat de o bonă și, uneori, de fratele Ginei. „Nu e ușor, mai ales în perioadele de creștere când copilul are nevoie de toată atenția. Viața de mamă vine cu provocările ei, dar și cu cele mai mari satisfacții”, a adăugat prezentatoarea.

La 44 de ani, Gina Pistol reușește să îmbine cariera, viața de familie și grija pentru sănătate, iar rezultatul este vizibil: o transformare care i-a impresionat pe toți cei care au văzut-o la evenimentul monden.