Vodca și fast-food-ul, ritual zilnic

Wang a mărturisit că, de peste trei decenii, nu trece zi fără să bea un pahar de vodcă. Totul a început imediat după ce a adus-o pe lume cea de-a doua fiică, Josephine. La început a fost o simplă „distracție de vară”, dar obiceiul s-a transformat rapid într-o rutină.

„Am început să beau vodcă după ce s-a născut Josephine. La început a fost ocazional, apoi a devenit o obișnuință. Îmi place să combin vodca cu un hamburger sau un hot-dog. Sunt fan McDonald’s – un Big Mac și câteva bucăți de Chicken McNuggets merg perfect alături de paharul meu”, a declarat Vera Wang într-un interviu mai vechi.

De la patinaj artistic la imperiu în modă

Puțini știu că Vera Wang a fost inițial patinatoare de performanță, iar drumul ei spre succesul în afaceri a început târziu, la 40 de ani. Momentul de cotitură a venit odată cu propria nuntă, când a realizat cât de dificil era să găsească o rochie de mireasă pe gustul ei.

Tatăl său a încurajat-o să vadă în această frustrare o oportunitate reală de business, iar Vera a decis să riște. La scurt timp, a fondat propria casă de modă, în paralel cu rolul de proaspătă soție și viitoare mamă.

Astăzi, Wang deține o avere estimată la peste 600 de milioane de dolari și se bucură de recunoaștere internațională. În ciuda vârstei, aspectul ei tineresc continuă să stârnească uimire și curiozitate, iar stilul de viață atipic pare să fie, cel puțin pentru ea, o rețetă câștigătoare.