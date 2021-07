Soția lui Benone Sinulescu a postat un mesaj pe pagina de Facebook a artistului, unde a lamurit ce s-a intamplat referitor situatia medicala a acestuia.

Elena Sinulescu a precizat ca starea de sanantate a artistului este una buna si ca nu s-a intamplat asa cum este scris in presa si cum au spus apropiatii familiei. Cantaretul nu a fost gasit incostient in casa, ci a cazut si nu a dorit sa fie internat. La fata locului a fost solicitata o ambulanta, iar artistul a fost transportat la o clinica privata, unde se si trata.

,,In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient ci a cazut si nu a dorit sa fie internat. Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate’’, a precizat Elena Sinulescu pe pagina de Facebook a artistului.

Sotia cantaretului a fost deranjata mai ales de faptul ca fostul impresar al artistului, Ionut Pavel, a aparut in presa si a spus lucruri neadevarate despre sotul sau. Acesta nu a cerut aprobarea familiei, asa cum trebuia sa procedeze si a transmis informatii eronate presei.

,,In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital. In acest timp, fostul impresar Ionut Pavel, fara a ma fi intrebat despre starea sotului meu si fara a ne solicita acordul, a raspandit in presa informatii nedocumentate, false, defaimatoare privind modul in care familia il ingrijeste pe "Nea Beni"’’, a mai precizat Elena Sinulescu.

Potrivit clarificarilor acesteia, in urma cu cateva saptamani, Benone Sinulescu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar. Acesta a efectuat analize medicale, inclusiv computer tomograf, si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.