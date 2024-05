Alin Oprea vorbește despre destrămarea trupei Talisman

Alin Oprea și Tavi Colen nu au îngropat securea războiului, la mai bine de 18 ani de când trupa Talisman s-a destrămat. După separarea din anul 2006, singurul care a făcut acuzații a fost Tavi Colen. Însă, acum Alin Oprea a decis să vorbească despre ruptură.

„Lui Tavi Colen i se potrivește zicala: "HOȚUL STRIGĂ HOȚII!". El m-a înjunghiat pe la spate nu invers! El mi-a furat munca de o viață, nu invers! Nu l-au interesat niciodată munca, muzica sau publicul. Au contat doar succesul, banii și femeile! În 1998, Tavi Colen se autoproclamă abuziv Președintele Fundației Culturale Talisman (...) eu rămânând practic fără nici un drept patrimonial. Dacă până atunci eram ca doi frați, după acest moment, încrederea mea în Tavi Colen a dispărut.", a declarat Alin Oprea.

În plus, Alin Oprea spune că fostul său coleg de trupă s-a victimizat în toți acești ani de la destrămare.

„Ce durere am avut eu când am plecat din Talisman și ce durere, eu am căzut de undeva de sus și m-a durut foarte tare.”, a zis Tavi Colen.

Conflict uriaș în lumea muzicii

Acuzații grave între membrii fostei trupei Talisman. „Lui Tavi Colen i se potrivește zicala: "HOȚUL STRIGĂ HOȚII!". El m-a înjunghiat pe la spate nu invers! El mi-a furat munca de o viață, nu invers! Nu l-au interesat niciodată munca, muzica sau publicul. Au contat doar succesul, banii și femeile! În 1998, Tavi Colen se autoproclamă abuziv Președintele Fundației Culturale Talisman (...) eu rămânând practic fără nici un drept patrimonial. Dacă până atunci eram ca doi frați, după acest moment, încrederea mea în Tavi Colen a dispărut.”