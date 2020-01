Rareș Bogdan, mesaj tulburător după moartea Cristinei Țopescu

Cristina Țopescu a murit. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Rareș Bogdan a postat un mesaj cutremurător.

"Lacrimi, lacrimi de tristete profunda. Cristina a ales sa plece sa il intalneasca pe Bunul sau Tata. O veste care a cazut ca un traznet ACUM. Imi este aproape imposibil sa realizez asta. Ultima mea intalnire cu ea a fost la Alegerile Prezidentiale. Ultimul Interviu inaintea alegerilor EuroParlamentare de pe 24 Mai am ales sa il fac cu ea, a fost un interviu si un Live fabulos pe Facebook-ul meu, al ei si al ziarului Adevarul. Un Live in masina mea, pe strada si in Metrou, intr-o zi cand Bucurestiul a fost inundat la propriu de o ploaie care a paralizat orasul. Drum bun la Ceruri, Cristina draga! Un Om bun, de o sensibilitate profunda si o femeie distinsa, inteligenta, cultivata si frumoasa. Visa, mi-a dezvaluit, sa isi cumpere o casuta intr-un sat sasesc din Transilvania si sa se mute acolo, cu pisicile si cainii ei pe care ii iubea si ii ingrijea. Bunul Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in casa din Pipera, Bucuresti, asta dupa ce vecinii au sesizat ca in ultimele zile nu a mai fost vazuta nicio miscare in casa si curtea sa iar masina nu a mai fost miscata. I-a fost aproape imposibil sa mai traiasca dupa disparitia Bunului Sau Tata, il diviniza si il iubea pe acesta intr-un mod cum rar se poate vedea, pentru Ea a fost TOTUL. Acum se vor reintalni!", a scris Rareș Bogdan, pe Facebook.