CRISTINA TOPESCU A MURIT // Cristina Ţopescu, interviu cutremurător: Mintea fără suflet poate naşte monştri

Cristina Ţopescu. Într-un interviu acordat revistei Formula As, Cristina Ţopescu mărturisea: "Eu cred ca sunt un jurnalist sentimental prin excelenta. Nu ma deranjeaza eticheta asta, ba chiar cred ca mintea fara suflet poate naste monstri. Nu sunt deloc genul de jurnalist care analizeaza rece, detasat, c-o minte ascutita ca un brici neiertator. Si cand sunt severa, o fac tot din ratiuni sentimentale. Nu cred insa ca asta ma face mai putin logica sau realista. Doar ca traiesc altfel lucrurile despre care scriu sau vorbesc. Ma duc intotdeauna spre subiecte dramatice, care-i vizeaza pe napastuiti, ma revolta saracia, neputinta si indiferenta celor care o provoaca sau o intretin, fara sa lupte cu-adevarat cu cauzele care stau la originea ei. Pot fi foarte aspra cu cei care gresesc, indiferent daca o fac cu buna stiinta sau doar din incompetenta. Greselile lor ii costa pe prea multi oameni, pe prea multe fiinte nevinovate."

"Eu, una, nu-mi pun doar mintea, atata cata e, in meseria asta, ci si sufletul. Ma incapatanez sa cred ca asta nu-mi umbreste nici judecata si nici sortii de izbanda in demersul jurnalistic pe care-l fac. Exista insa jurnalisti cu minti sclipitoare, care practica genul acela de rationament rece, exact si foarte eficient, la care ma uit cu mare admiratie. Jurnalistii sunt, pana la urma, de mai multe soiuri, conform naturii lor umane. Ca-s reci si lucizi, ca sunt sentimentali, important e sa fie buni profesional. Adica sa produca materiale de presa care sa ne mai lumineze, intr-un fel sau altul, pe toti cei care consumam produsele cu pricina. Eu ma straduiesc sa evoluez in sensul asta, dar mai am inca de lucru. Mintea mi-o pot educa, temperamentul si sufletul mai greu", mai spunea Cristina Ţopescu.

"De multe ori reusesc sa-mi stapanesc lacrimile de revolta si de mila, doar pentru ca stau in fata camerelor de filmat de mic copil si am invatat sa fac fata in orice situatie. Sau aproape in orice situatie. Pentru ca firea imi joaca, totusi, feste uneori. E greu! Plec acasa cu sufletul greu, toate nenorocirile despre care vorbesc ma incarca, ma intristeaza, ma dor si ma umplu de manie. Stiu ca mania e un pacat mare. Sunt insa oameni care nu se pot numi oameni, nu se pot numi nimic: cei care chinuie fiinte inocente, care nu se pot apara! Mi-e rusine ca apartin aceleiasi specii si, pe zi ce trece, imi scade increderea in rasa umana. Drept care si viata mea, in afara televiziunii, e o lupta continua cu rautatea, cu primitivismul si cruzimea. Mai e mult pana sa traim intr-o tara civilizata! Oameni buni si rai sunt peste tot, dar noi, in plus, suntem si primitivi. Combinatia e letala! Nu pentru ei, ci pentru victimele lor! Indiferenta, dupa parerea mea, neimplicarea, sunt aproape la fel de grave. (...) Cei care asista impasibili nu sunt cu mult mai buni decat cei care fac rau", spunea Cristina Ţopescu.

Cristina Țopescu, fosta jurnalistă și comentatoare TV a fost găsită moartă în casă.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și se pare că dispăruse de aproximativ trei săptămâni. Apropiații jurnalistei au spus că nu au mai văzut-o de dinainte de Crăciun.

Poliția a oferit primele detalii despre descoperirea trupului fără viață al jurnalistei. La ora 22.00, Inspectoratul județului Ilfov a fost sesizat de o vecină a Cristinei Țopescu. Polițiștii din Otopeni au intrat în casă și au găsit-o decedată.