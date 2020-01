Cristina Ţopescu, într-unul din cele mai emoţionante interviuri: "Am multe lupte de dus"

Cristina Topescu a murit. Într-un interviu acordat, în urmă cu mai mulţi ani, adevarul.ro, Cristina Ţopescu mărturisea: "Mi-e greu să am zilnic de-a face cu nenorocirile oamenilor, mă stoarce sufleteşte şi psihic acest contact permanent cu drame, suferinţe şi nedreptăţi (ale soartei sau ale sistemului în care trăim), dar n-am încotro, trebuie să rezist. Face parte din meseria mea. Mă încarc cu toate suferinţele, le simt uneori nepermis de mult, dar, paradoxal, ceea ce îmi atinge sufletul nu mă face mai vulnerabilă, ci mai puternică. Meseria asta te căleşte! Eu n-am reuşit să mă imunizez, nici n-o să pot vreodată să rămân rece la ce comunic în jurnalele de ştiri, dar sunt convinsă că, dacă nu mă confruntam cu atâta suferinţă, aş fi fost un om mai slab decât cel care sunt. Acum, de fapt, ştiu că sunt un om puternic şi am mare încredere în forţa mea. Nu e nimic senzaţional în asta, toţi trebuie să fim aşa şi mulţi chiar suntem, doar că, uneori, nu ne dăm seama."

"Sunt nemulţumită de ceea ce se întâmplă în ţara mea, de la nivelul autorităţilor până la cel al omului de pe stradă. Vă imaginaţi, aşadar, câte lupte am de dus. De luptat ne luptăm mai mulţi, nu suficient de mulţi, din păcate. Nu ne-a caracterizat solidaritatea niciodată. Prin intermediul ştirilor, duc o parte din lupte, nu mi-ajunge însă un jurnal pe zi. Mi-ar trebui cinci-şase zilnic şi tot nu ştiu dacă ar fi suficient", mai spunea Cristina Ţopescu.

Cristina Topescu a murit. Cine este Cristina Ţopescu

Cristina Ţopescu s-a născut pe 4 iulie 1960, la Oradea. Este fiica regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu.

A absolvit Facultatea de Limbi Straine din Bucuresti, secția engleză-italiană. În aprilie 2013, Cristina Ţopescu a părăsit presa şi a intrat în politică, înscriindu-se în PSD.

Cristina Ţopescu a murit la 59 de ani. A fost găsită fără suflare, în casă.