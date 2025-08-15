Irina Columbeanu și-a scos tatăl în oraș

Ajunsă în România în această vară special pentru tatăl său, Irina l-a luat pe Irinel de la azilul din Ghermănești, unde acesta locuiește de ceva vreme, și au mers la Casa Doina, restaurant frecventat anterior de fostul milionar. În timpul vizitei, atmosfera a fost relaxată și plină de zâmbete, iar Irinel Columbeanu a părut vizibil fericit în compania fiicei sale.

„Bună ziua! Sunt aici cu tatăl meu, suntem la Casa Doina și o să încercăm câteva feluri de mâncare”, a spus Irina într-un videoclip postat pe internet, în care a împărtășit momentele speciale cu urmăritorii săi.

În plus, Irina Columbeanu a făcut și câteva declarații despre relația părinților săi, afirmând că se simte responsabilă să aibă grijă de tatăl său, indiferent de situația Monicăi Gabor. „Acum am 18 ani și simt că este responsabilitatea mea să am grijă de el. Unii cred că ar trebui să se ocupe mama, dar eu cred că este responsabilitatea mea, pentru că îl iubesc foarte mult”, a explicat Irina.

Ieșirea Irinei cu tatăl său a arătat încă o dată legătura strânsă dintre cei doi și dorința adolescentei de a-l face fericit pe Irinel Columbeanu în fiecare moment petrecut împreună.