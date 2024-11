Chris Martin vorbea mulţimii în timpul celui de-al patrulea şi ultim concert din Melbourne, de pe Marvel Stadium, care face parte din turneul „Music of the Spheres”, când a căzut pe spate într-o gaură din scenă.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres



🎥 - @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6