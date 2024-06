Yasmine Ody a strălucit în ziua cea mare

Yasmine Ody a captivat atenția tuturor cu frumusețea și eleganța ei. Pentru ziua nunții, ea a ales două rochii de mireasă care i-au pus în valoare silueta impecabilă. La începutul serii, Yasmine a purtat o rochie lungă, cu o deschidere frontală și un decor spectaculos pe umeri. Ulterior, a schimbat ținuta cu o rochie sexy, cu spatele gol, care a atras toate privirile.

Nunta a fost una deosebită, exact așa cum și-a dorit Pepe. Peste 200 de invitați, inclusiv vedete, membri ai familiei și prieteni apropiați, au fost prezenți pentru a sărbători alături de cuplu. Organizarea a fost impecabilă, realizată de o firmă specializată, asigurându-se că totul decurge conform planurilor mirilor.

„Eu sunt genul de om care se pregătește minuțios, dar de data asta am vorbit cu un prieten foarte bun, Alex, care are o firmă de organizări evenimente și a înțeles exact ce vreau. Eu și Yasmine am avut munca de a tria și de a sorta, de a alege oamenii care vin să se bucure pe bune și atât, ceea ce ne-a fost destul de greu. Nu sunt mai mult de 230 - 220, ceva de genul, deci undeva pe acolo”, a declarat Pepe la Xtra Night Show.

Pepe, la a treia căsătorie

Pentru Pepe, aceasta este a treia căsătorie, dar artistul nu și-a pierdut niciodată speranța în dragoste, în ciuda dezamăgirilor din trecut. Prima sa soție a fost Oana Zăvoranu, de care a divorțat în 2011. Ulterior, a avut o a doua căsătorie care s-a încheiat în 2020. Acum, Pepe și-a găsit adevărata dragoste în brațele lui Yasmine, cu care a avut parte de o nuntă de vis.

Nunta lui Pepe și Yasmine Ody a fost un eveniment strălucitor și plin de emoție, reflectând perfect fericirea și dragostea dintre cei doi.