Momentul cel mai așteptat, Gala Laureaților de duminică, 24 august, a adus emoție și aplauze îndelungi, toate privirile fiind îndreptate către câștigătorul Marelui Trofeu Mamaia 2025. Distincția a revenit melodiei „Prima iubire ești tu”, o creație semnată de Adrian Daminescu, interpretată magistral de Cristina Sofia Damian. Artista a primit și un premiu consistent, în valoare de 50.000 de lei, înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

Premianții Festivalului Mamaia 2025

Secțiunea Interpretare:

Premiul I – Ionuț Danil, cu melodia „Dacă ploaia s-ar opri” (Adi Bărar) – premiu oferit de Monica Anghel

Premiul II – Alexandra Serenada Sîrghi, cu melodia „România” (Adrian Daminescu) – premiu oferit de Marcel Pavel

Premiul III – Eduard Anghelescu, cu melodia „Vei fi mereu” (Viorel Gavrilă) – premiu oferit de Liana Stanciu

Secțiunea Creație:

Premiul I – „Te-am iubit” – compozitor Sergiu Rudichi, interpret Delia Racu – premiu oferit de compozitorul Ionel Tudor

Premiul II – „I need someone” – compozitor și interpret Ovi Jacobsen – premiu oferit de Ana Maria Ștefan, director artistic al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Premiul III – „Mi-e dor” – compozitor Moni-k, solist Romeo Zaharia – premiu oferit de Corina Chiriac

Un juriu de elită și recitaluri de excepție

În juriu s-au aflat personalități marcante ale muzicii românești: Horia Moculescu, Marcel Pavel, Corina Chiriac, Liana Stanciu și Monica Anghel. Aceștia au avut misiunea dificilă de a alege câștigătorii dintre zeci de concurenți valoroși.

Evenimentul, transmis în direct de TVR 2, a fost prezentat de Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, ambii foști concurenți ai festivalului. Pe scenă au urcat și artiști consacrați, în recitaluri care au ridicat publicul în picioare.