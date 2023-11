Stabilită în Toronto (Canada) din 2010, Aura Urziceanu a ajuns într-un azil și, conform informațiilor prezentate de Cancan, ar suferi și de Alzheimer.„E foarte greu să mai poată lua cineva legătura cu ea, fiindcă și ea a dorit foarte mult, poate prea mult, să se izoleze acolo, în Canada.

Are o vârstă înaintată și din datele care se cunosc, din vorbă în vorbă, azilul în care trăiește de ceva vreme e unul destul de ponosit! Trăiește în condiții greu de imaginat”, au declarat surse pentru Cancan.ro.

În 2014, Aura Urziceau a transmis o scrisoare deschisă pe blogul ei, în care explica care au fost motivele pentru care a părăsit definitiv România.

„Păcat că în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezamăgirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți și așa cum mi s-au înfățișat românii în majoritate, nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă! Sunt goi, fără conștiință, fără suflet, fără educație. Sunt 97-98% răi la suflet, invidioși, urâți, demenți și de o lașitate josnică! Sunt foarte periculoși, că te aduc în stare să-i vânezi și să-i împuști! Nu mă recunosc sub nicio formă prin defectele lor … și sunt plini. Tocmai de aceea renunț la cetățenia română!”, scria Aura Urziceanu.