Recent, vedeta a recunoscut că a avut șase luni extrem de aglomerate, în care s-a odihnit foarte puțin. „Muncă multă și somnul puțin (4-5 ore maxim pe zi pe o perioadă de minim 6 luni culminând cu 48 de ore fără nicio clipă de somn înainte de evenimentul pentru care munceam) au dus la epuizare dincolo de limitele sănătății și astfel am ajuns la spital. Am învățat astfel ca avem limite, corpul și mintea au nevoie de odihnă, oricât de mult ne-am închipui că poate duce voința noastră, cumpătarea are rostul ei.”, a declarat ea.

La scurt timp, oboseala extremă și stresul acumulat au avut efecte asupra sănătății sale, astfel că a fost nevoie de intervenția medicilor.

Andreea Marin în avion / Sursa foto - Facebook

Andreea Marin: „Corpul și mintea au nevoie de odihnă”

În urma acestui episod dificil, Andreea a învățat o lecție importantă și a decis să facă o schimbare. „Mi-am dat seama că avem limite și că odihna este absolut necesară, oricât de ambițioși am fi. Munca neobosită și lipsa de somn nu pot înlocui grija față de sănătate”, a explicat vedeta. Ea și-a propus să prioritizeze echilibrul între viața profesională și cea personală și trage un semnal de alarmă pentru cei care, asemenea ei, au tendința să se afunde în muncă.

„Zâna Surprizelor”, un titlu onorant pentru Andreea Marin

Fosta prezentatoare TV este cunoscută ca „Zâna Surprizelor”, titlu dobândit în perioada în care modera populara emisiune de divertisment de la TVR 1. Andreea se bucură că acest apelativ care a rămas legat de imaginea sa și apreciază că fanii o văd ca pe un simbol pozitiv. „Este o onoare pentru mine că oamenii mă asociază cu acest personaj pozitiv, iar pentru mine este un compliment frumos”, a spus ea.

Andreea Marin subliniază că această titulatură a devenit ca un al doilea nume pentru ea. „E o bucurie să știu că această expresie a venit din partea publicului și că este o dovadă a impactului frumos pe care l-am lăsat”, a mai adăugat ea.

După experiența recentă, Andreea Marin își dorește acum să fie sănătoasă și să mențină echilibrul în viața sa. „Am realizat ceea ce mi-am dorit în carieră, iar de acum înainte sănătatea și fericirea sunt prioritățile mele”, a concluzionat vedeta, îndemnându-i pe toți să aibă grijă de propria sănătate, indiferent de presiunile din viața profesională.