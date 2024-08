După un an de dietă și după ce a ajuns la greutatea pe care și-o dorea, vedeta continuă să se mențină printr-un regim alimentar echilibrat și sănătos, dar face și sport de cel puțin două ori pe săptămână.

"In realitate, nu exista nici pastile care sa te slabeasc. Prima luna am pierdut cele 5 kg, dupa care, asezat, intr-un an de zile (...) am pierdut 20 de kilograme. Facand ce? Timp de 6 luni am continuat sa slabesc un kilogram-doua pe luna. Nu mai mult. Nici nu trebuie mai mult. N-am slabit un kilogram de la sport", a spus vedeta TV.

Decizia de a slăbi a luat-o după ce a ajuns la spital din cauza problemelor de sănătate, iar medicul i-a recomandat să țină dietă.

"La un momemt dat am avut o problema de sanatate serioasa. Asta m-a dus de pe strada cu salvarea direct la spital, iar medicul de acolo a descalcit cauzele si situatia si, printre altele, mi-a spus ca aceste kilograme in plus (....) sunt o cauza", a povestit Andreea Marin.

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, se laudă acum să împrumută hainele și de la fiica sa, Violeta.