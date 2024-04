De la dietă strictă la o viață moderată

După mai mult de un an de regim alimentar controlat și colaborarea cu un medic nutriționist, Andreea Marin a ajuns la concluzia că a atins forma dorită și că este momentul să adopte un stil de viață mai echilibrat. Vedeta a explicat că, deși inițial a fost o provocare să schimbe radical modul în care se alimenta, cu timpul, corpul său s-a adaptat la noile obiceiuri.

„Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind 1 kilogram, 2 maxim. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist. Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață. Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!? După aceea lucrurile s-au așezat, după aceea am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe. Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu o fi făcut eu asta și înainte.”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

După un an în care s-a confruntat cu restricții alimentare, Andreea a ales să renunțe la dieta strictă, trecând la un regim mai moderat.

Cum se menține Andreea Marin în formă în prezent

Chiar dacă a renunțat la dieta strictă, Andreea Marin continuă să fie atentă la ce mănâncă și insistă pe importanța exercițiilor fizice regulate. „Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete toată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masă, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere. Deci, se poate”, a mai mărturisit vedeta.

Andreea Marin rămâne un exemplu de determinare și echilibru, demonstrând că este posibil să ajungi la forma dorită și să te menții acolo printr-un stil de viață sănătos și echilibrat, fără a te supune unor restricții extreme pe termen lung.