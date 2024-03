Astfel, lupta cu kilogramele în plus a devenit o prioritate pentru Andreea Marin, nu doar pentru îmbunătățirea aspectului său fizic, ci și pentru menținerea unei stări optime de sănătate.

Intr-un interviu pentru Ego, vedeta a mărturisit că nu putea să respire bine și se confrunta cu atacuri de panică și alte complicații. În prezent, aceasta a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu și vrea să se oprească aici. Mai mult, ea a dezvăluit că acum mănâncă ce își dorește, însă are un stil de viață sănătos.

„Nici gând, eu nu sunt atât de ușor influențabilă!”, a spus Andreea Marin când a fost întrebată dacă a slăbit din cauza comentariilor negative. ”Eu nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o. E cu totul altceva! Am ajuns la medic, medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate.

Un clujean și-a făcut o adevărată plantație de canabis la el în casă. Procurorii DIICOT l-au lăsat fără „recoltă” și l-au deferit justiției

Nu puteam respira bine, aveam o anxietate care venea din acest lucru, atacuri de panică și alte complicații! Lucrurile nu țin de aspectul fizic, ci pur și simplu de probleme care sunt mult mai serioase! L-am ascultat pe medic și așa am și cunoscut-o, ulterior, pe Carmen și am ajuns pe mâinile ei! La nimic! (n.r. mânâncă orice) Am renunțat un timp doar, până am slăbit!