Diagnosticat în 2023 cu demență frontotemporală, starul din Die Hard, ajuns la 70 de ani, trăiește acum într-o locuință separată, special pregătită pentru îngrijirea permanentă de care are nevoie.

Într-un interviu emoționant acordat jurnalistei Diane Sawyer, în cadrul emisiunii speciale difuzate de ABC – “Emma și Bruce Willis: Călătoria neașteptată” – soția actorului a mărturisit că această alegere a fost „cea mai grea decizie” din viața ei.

„Bruce și-ar fi dorit asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să locuiască într-o casă adaptată copilăriei lor, nu nevoilor lui medicale”, a declarat Emma Heming Willis, făcând referire la Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani).

O casă pentru liniște și îngrijire permanentă

Actorul locuiește acum într-o casă cu un singur nivel, alături de o echipă de îngrijitori care îi sunt alături 24 de ore din 24. În ciuda distanței, legătura cu familia a rămas puternică. Fiicele cuplului îl vizitează frecvent, iau masa împreună cu el și petrec momente pline de afecțiune.

„Este o casă plină de dragoste, grijă și râsete. Mă emoționează să văd câți dintre prietenii lui Bruce vin să-l sprijine, aducând bucurie și energie”, a mai povestit Emma.

Dorința de a-l înțelege pe Bruce

Întrebată ce și-ar dori cel mai mult să-l întrebe pe soțul ei astăzi, Emma Heming Willis a răspuns cu sinceritate:

„Aș vrea să știu cum se simte. Dacă e bine. Dacă e speriat sau îngrijorat. Mi-aș dori să pot purta o conversație cu el și să aflu dacă mai putem face ceva pentru a-l sprijini mai bine.”

Boala continuă să progreseze, însă familia și prietenii actorului rămân alături de el, oferindu-i sprijin și un mediu plin de căldură și iubire.