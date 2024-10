Deși nu poate urmări derby-ul Ligii 1, deoarece se află în Dubai până pe 27 octombrie, fostul patron al lui Dinamo și-a exprimat dorința ca echipa sa de suflet să câștige partida. „De mic copil, ‘Derby-ul de România’ îmi trezește emoții. Acum, poate nu la aceeași intensitate ca atunci când eram direct implicat, dar sperăm să câștigăm. Cred că vom bate cu 2-1,” a declarat Cristi Borcea pentru iamsport.ro.

Dinamo, „marea dragoste” care i-a afectat sănătatea

Atașamentul lui Cristi Borcea față de Dinamo a fost întotdeauna evident. Milionarul a recunoscut în repetate rânduri că pasiunea pentru echipa sa i-a provocat probleme de sănătate și chiar dificultăți personale. Borcea a dezvăluit că pasiunea intensă pentru Dinamo l-a dus la operație pe cord deschis la doar 41 de ani și a contribuit la două divorțuri.

„Am plâns de multe ori din cauza fotbalului. Am trecut prin închisoare, am fost operat la inimă și am trecut prin două divorțuri, toate din cauza pasiunii mele pentru fotbal,” a mărturisit Borcea.

În prezent, Cristi Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii. Însă, în ciuda distanțării sale de viața publică, sentimentele față de Dinamo rămân puternice.

Cel mai mare regret al lui Cristi Borcea în fotbal

Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Cristi Borcea din perioada în care a fost acționar la Dinamo este ratarea calificării în grupele Ligii Campionilor, un moment care a avut un impact financiar și emoțional uriaș. „Dacă reușeam să ne calificăm în Liga Campionilor, în 2009, cu Urziceniul, am fi luat peste 20 de milioane de euro. Am investit enorm pentru acest vis, iar ratarea a fost un șoc uriaș. Acel meci cu Unirea Urziceni rămâne cel mai mare regret al meu în fotbal. Ne-au refuzat un penalty, iar eu nu cred în teorii ale conspirației, dar ghinionul ne-a urmărit,” a declarat Borcea pentru prosport.ro.

Această dezamăgire a contribuit la agravarea stării sale de sănătate, culminând cu o operație pe cord deschis.

Viitorul familiei Borcea la Dinamo

Deși Cristi Borcea a subliniat în mod repetat că nu se va mai implica în conducerea clubului Dinamo, viitorul implicării familiei Borcea ar putea fi reprezentat de fiul său, Patrick. Acesta este un susținător înfocat al clubului, fiind alături de tatăl său la meciurile echipei încă din copilărie. Dacă familia Borcea va reveni vreodată în acționariatul „câinilor”, Cristi a declarat că acest pas va fi făcut doar prin intermediul lui Patrick.

Pasiunea lui Cristi Borcea pentru Dinamo continuă să ardă, chiar și de la distanță, iar legătura sa emoțională cu echipa rămâne una de neclintit.