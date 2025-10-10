Deși de-a lungul timpului a avut relații pasionale și numeroase apariții mondene, Botezatu a recunoscut că legătura cu Dana a fost una unică, profundă și imposibil de uitat.

„Dana este maximum din viața mea. Este femeia care m-a făcut bărbat, care m-a învățat ce înseamnă dragostea adevărată, dar și suferința. Vorbim aproape în fiecare seară — un simplu ‘noapte bună’ sau ‘sunt aici’, nimic complicat, dar totul plin de sens. Chiar dacă fiecare dintre noi are propriul drum, vibrația dintre noi a rămas și va rămâne până la moarte”, a spus designerul pentru presa mondenă.

O iubire care a înfruntat totul

Povestea lor a început când Cătălin avea puțin peste 20 de ani, în perioada în care își făcea loc pe podiumurile de modă. Dana, manechin de succes, era mai mare decât el cu aproape zece ani, căsătorită și mamă. Cu toate acestea, tânărul Botezatu a fost fascinat de eleganța și forța ei, iar dragostea lor a rezistat timp de șapte ani.

Designerul mărturisește că a trăit intens acea relație, până în punctul în care, din durere, a avut gânduri extreme. „Pentru ea aș fi făcut orice. A fost femeia pentru care aș fi fost în stare să-mi iau viața”, a spus acesta cu sinceritate.

Tania Budi – femeia dorită ca noră de mama lui Botezatu

Un alt capitol important din viața creatorului de modă este relația cu Tania Budi, una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc. Cei doi au format un cuplu emblematic în anii ’90, iar legătura lor a rămas una de prietenie și respect reciproc.

„Mama și-ar fi dorit să mă însor cu Tania. Spunea mereu că am fi avut cei mai frumoși copii. Este o femeie extraordinară — calmă, elegantă, cu o tandrețe rară. Arată fabulos și astăzi, e o combinație între rafinament și naturalețe. Poate fi comparată cu Jennifer Lopez, fără exagerare”, a declarat Botezatu.

Tania Budi, la rândul ei, a vorbit cu emoție despre fostul ei partener: „Pe mine mă atinge profund orice spune Cătălin despre mine. El e mai exuberant, eu sunt mai reținută, dar între noi există o legătură care nu se poate explica în cuvinte. Este un bărbat complet — frumos, inteligent, sensibil. Nu cred că mai există mulți ca el.”

Iubiri care nu se sting

Deși viața l-a purtat prin numeroase experiențe, Cătălin Botezatu rămâne un romantic incurabil. În ciuda succesului, a femeilor celebre din jurul său și a carierei impresionante, designerul nu uită niciodată iubirile care l-au format.

„Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit. Unele iubiri se încheie, dar emoția rămâne. Dana și Tania fac parte din mine, din povestea mea”, a mărturisit acesta.