Cerințe stricte și reguli impuse angajaților

În ciuda imaginii sale publice prietenoase și accesibile, Jennifer Lopez ar avea cerințe extrem de stricte pentru cei care lucrează cu ea. Se spune că artista a impus mai multe reguli neobișnuite care, pentru unii, par exagerate. Printre acestea se numără interdicția de a o privi în ochi și limitarea interacțiunii verbale cu angajații săi. Aceste reguli au fost dezvăluite de persoane care au lucrat în apropierea artistei și au generat o reacție de surprindere și nedumerire.

Un exemplu controversat a fost oferit de un fost angajat al unui resort de schi din California, care a afirmat: „Am fost avertizați că nu avem voie să o privim în ochi. A fost ceva șocant pentru mine!” Aceste dezvăluiri sugerează că, în afara reflectoarelor, Jennifer Lopez nu este la fel de plăcută și accesibilă cum apare în fața publicului.

„Am lucrat la un resort de schi din California. Înainte să se cazeze ea, am primit o avertizare că nu avem voie să o privim în ochi. Nu mi-a venit să cred așa ceva!”, a fost dezvăluirea făcută de o persoană, prin intermediul platformei X.

Rutina de îngrijire a tenului: Ce secrete are vedeta

În contrast cu aceste controverse, Jennifer Lopez a oferit recent o imagine pozitivă prin împărtășirea rutinei sale de îngrijire a pielii. Într-un videoclip publicat pe rețelele sale de socializare, artista a dezvăluit secretul pielii sale strălucitoare. „Tocmai am ieșit din duș și am observat cât de bine arată pielea mea astăzi. Deși am fost foarte ocupată și am neglijat rutina mea de îngrijire, am început să folosesc serul meu strălucitor și rezultatele sunt vizibile,” a explicat Lopez.

În videoclip, Jennifer Lopez a subliniat importanța unei rutine constante de îngrijire a pielii, aducând în atenție produsele din linia sa personală. „Zilele lungi necesită o rutină consistentă de îngrijire a pielii,” a adăugat artista, promovând astfel produsele care contribuie la menținerea aspectului său impecabil.