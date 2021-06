Țânțăreanu deține "Paradisul verde", din Corbeanca, un complex rezidențial de vile.

"Eu pot sa spun averea familiei. Cred eu... 20-30 de milioane de euro. Tinand cont ca SPA-ul este vreo 6, 7 milioane, in lucrarea asta am bagat 6 milioane, case, terenuri, cred eu ca sunt... nu ai de unde sa stii. Nu am fost niciodata printre cei mai bogati, dar mie imi ajunge. Am 14 milioane de lei vechi. Atat e pensia mea. Dar pensia mi-o ridica o nepoata. I-am dat-o ei. Banii se duc la ea", a spus Tantareanu, la un post TV.