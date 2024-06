Tarif pentru evenimente private

Dacă dorești să ai un moment artistic de neuitat la nunta, botezul sau petrecerea ta, Maria Dragomiroiu poate fi alegerea perfectă. Totuși, trebuie să fii pregătit să investești o sumă considerabilă pentru a beneficia de prezența sa. Conform Click!, onorariul pentru o reprezentație a Mariei Dragomiroiu începe de la 5.000 de euro. Acest tarif poate varia în funcție de mărimea evenimentului și de locația acestuia.

Deși suma poate părea mare, trebuie avut în vedere faptul că Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai solicitate interprete de muzică populară pentru evenimente private. Reputația și talentul său au atras numeroase solicitări de-a lungul carierei, consolidându-și poziția în topul preferințelor celor care apreciază muzica populară autentică.

O carieră de succes și un stil de viață sănătos

La vârsta de 68 de ani, Maria Dragomiroiu continuă să impresioneze nu doar prin vocea sa, ci și prin aspectul său tineresc. Artista este dedicată unui stil de viață sănătos, punând accent pe alimentația corectă și pe exercițiile fizice regulate.

Cu o carieră de peste patru decenii, Maria Dragomiroiu a ieșit la pensie, dar suma inițială primită de la stat a fost de doar 1.200 de lei. Chiar dacă pensia i-a fost ulterior majorată la 2.000 de lei, această sumă rămâne insuficientă pentru a acoperi nevoile zilnice. Artista a exprimat în trecut frustrarea față de această situație, subliniind dificultatea de a trăi cu o pensie mică după o viață dedicată aducerii de bucurie oamenilor prin muzică.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?” a declarat Maria Dragomiroiu într-un interviu pentru Wowbiz.

Maria Dragomiroiu rămâne o prezență emblematică în muzica populară românească, iar cei care doresc să o invite la evenimente private trebuie să fie pregătiți să investească semnificativ pentru a se bucura de talentul și prezența ei inconfundabilă.