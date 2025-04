Tragedia a fost confirmată în data de 14 aprilie, când Departamentul de Poliție din Los Angeles a intervenit la domiciliul său. Autoritățile au transmis că decesul actorului este investigat ca o posibilă sinucidere.

„Nicky Katt a fost identificat, iar cauza morții a fost stabilită ca sinucidere, conform raportului emis de Departamentul de Medicină Legală al comitatului Los Angeles”, a transmis poliția din Los Angeles.

Nicky Katt in 2000 (foto: Profimedia)

Cu o carieră întinsă pe aproape patru decenii, Katt a fost un nume respectat în cinematografie. Pe lângă rolul său din Friends, serial urmărit de a lungul timpului de milioane de români, el a fost remarcat în producții notabile precum Dazed and Confused, A Time to Kill, Rules of Engagement, Insomnia, Secondhand Lions, School of Rock și The Dark Knight.

Ultimul său rol a apărut ultima dată pe ecrane, într-un episod al serialului Casual, difuzat de Hulu.

Fanii serialulu "Friends" au mai primit o veste devastatoare în 2023, când unul dintre cei mai îndrăgiți protagoniști, actorul Matthew Perry, a murit în urma unei suprdoze.