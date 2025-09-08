Anunțul trist a fost făcut de sora vedetei, Anca Toma, care a postat un mesaj emoționant pe Facebook: „Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă! Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face de mâine, 9 septembrie, la capela Bisericii Sf. Ioan Botezătorul, șoseaua Pantelimon nr. 257, sector 2.”

La sfârșitul lunii iulie, Petruța Toma suferise un AVC, iar starea sa a fost considerată gravă încă de la început. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Fundeni, unde a fost internată pe secția de neurologie, sub supraveghere medicală strictă.

Adriana Bahmuțeanu suferă după pierderea mamei

Pentru Adriana Bahmuțeanu, pierderea mamei survine într-un context dificil, marcat de tensiuni familiale și evenimente personale complicate. În această perioadă, vedeta se confruntă cu durerea despărțirii definitive de unul dintre cei mai apropiați oameni din viața sa, dar și cu momentele legate de copiii ei.

„Mama mea bună și inimoasa s-a dus in lumina, astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului!

Cu inima frântă de supărare și cu neputință ca nu poate muta munții din loc, așa cum o făcea de obicei!

Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului si-a avut mereu o vorba buna pentru nou!

Chiar și în momentele cele mai dureroase tot găsea puterea sa mai zâmbească!

Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. E prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața.

Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață.

Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu „mulțumesc”, uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi.

Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte.

O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine.

Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum.

Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea.

Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale.

Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine.

De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun.

Nu aștepta să o suni „mâine”, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui.

Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede.

Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă.

Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale.

Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi.

Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente.

Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine.

Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața.

Drum lin in lumina mama mea bună!

Dumnezeu sa te odihnească!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu.

Moartea Petruței Toma adaugă o notă de tristețe în viața publică a Adrianei, care, dincolo de expunerea mediatică, traversează acum una dintre cele mai dificile experiențe personale.