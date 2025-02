Depresia cauzată de epuizare

Într-un interviu recent, Adela a mărturisit că a suferit atât de depresie postnatală, cât și de o formă severă de epuizare psihică, cauzată de filmările intense pentru mai multe seriale consecutive. „Am avut depresie după ce am născut primul copil, dar a trecut repede, pentru că m-am întors la emisiune. Însă am avut o depresie mult mai puternică după cinci seriale consecutive. Eram extrem de obosită și nu mai trăiam nimic în afara jobului”, a povestit ea.

În loc să meargă la terapie, Adela a ales să își ia o pauză de un an, timp în care și-a îndreptat atenția spre alte activități care i-au hrănit mintea și sufletul. „M-am înscris la facultate, am început să fac lucruri diferite, care mi-au stimulat curiozitatea și astfel am reușit să mă echilibrez din nou”, a explicat actrița.

O nouă perspectivă asupra vieții

În prezent, Adela Popescu se bucură de un stil de viață relaxat, petrecând timp de calitate cu familia sa. Cu toate că i se propun diverse proiecte, îi este greu să renunțe la liniștea și echilibrul pe care le-a câștigat. „Îmi place mult viața mea acum. Ar trebui să renunț la odihnă și la relaxare pentru a reveni pe micile ecrane. După un an și jumătate, am scăpat, în sfârșit, de oboseala aceea cronică”, a mărturisit vedeta.

Experiența Adelei este un exemplu despre cât de important este să ne ascultăm corpul și mintea, să luăm pauze atunci când avem nevoie și să găsim metode personale de echilibrare și refacere.