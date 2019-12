Dieta minune cu care Adela Popescu a slăbit vizibil

„Înainte să îl nasc pe Alexandru făceam mișcare. După ce l-am născut am avut scuza asta, că trebuie să am grijă de copil și că nu am timp. După care noi am știut imediat că ne mai dorim un copil. Am zis «ce sens are să slăbesc ca să mă îngraș la loc? Nu mai slăbesc». Și nu am mai făcut mișcare. Din fericire, am reușit să slăbesc destul de firesc, probabil de la alăptat, de la oboseală…”, a declarat Adela Popescu pentru revista VIVA!.



Celebra actriță a mai dezvăluit că a urmat o alimentație sănătoasă și că nu a ținut un regim strict. „Am reușit, o perioadă destul de lungă, să nu mai mănânc zahăr. M-am gândit că îmi e greu să țin diete foarte clare și atunci m-am întrebat ce mi-ar plăcea să mănânc. Așa că în prima parte a zilei mănânc fructe, la prânz mănânc orice, pot mânca și paste sau grătar cu salate, iar seara încerc să îmi fac o salată, preferata mea fiind de ton. Sau amestec tot ce găsesc, mi-a și adus tatăl meu de la Șușani roșii gustoase”, a spus Adela Popescu.