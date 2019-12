2019, anul despărțirilor în showbiz! Cupluri ce păreau perfecte, dar au sfârșit lamentabil

Pentru unii dragostea a durat ani sau chiar decenii, cum a fost cazul pentru Robert de Niro şi soţia sa Grace. În schimb, în cazul lui Nicolas Cage noua lui căsătorie a durat doar câteva zile. Anul a fost inaugurat de surprinzătoarea despărţire dintre miliardarul american Jeff Bezos şi soţia sa MacKenzie



Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul şi directorul executiv al companiei Amazon, şi soţia sa, MacKenzie Bezos, au anunţat printr-o declaraţie comună la începutul lunii ianuarie că divorţează după 25 de ani de căsătorie. Jeff Bezos (54 de ani) este cel mai bogat om din lume, cu o avere care se ridică la peste 160 de miliarde de dolari datorită companiei sale Amazon, considerată cea mai valoroasă după ce a devansat Microsoft.



Cei doi soţi au decis să divorţeze după o lungă perioadă de ''căutări sentimentale'' şi o despărţire temporară, dar intenţionează să rămână parteneri în companii şi alte proiecte, conform unui comunicat.



MacKenzie Bezos (48 de ani) este o scriitoare din San Francisco, potrivit unui portret publicat în 2013 în revista Vogue. A urmat cursurile Universităţii Princeton şi l-a cunoscut pe viitorul soţ în timpul unui interviu de angajare la un fond de investiţii din New York, potrivit publicaţiei. Cei doi sunt părinţii a patru copii.



La un eveniment organizat anul trecut de Business Insider la Berlin, Jeff Bezos a spus că susţinerea lui MacKenzie a fost esenţială atunci când a fondat Amazon ca librărie online în 1994 şi că aceasta s-a ocupat de contabilitatea companiei în primul an. În 2012, soţii Bezos au donat 2,5 milioane de dolari unei campanii pentru legalizarea căsătoriilor dintre persoane de acelaşi sex în Washington.



De la o modestă librărie online, Bezos a transformat Amazon într-un magazin care furnizează produse din aproape toate categoriile posibile şi care a preluat gigantul din industria de retail Wal-Mart.



Robert De Niro a evitat să-şi privească fosta soţie la procesul pentru custodia fiicei lor



Robert De Niro şi-a anunţat despărţirea de Grace Hightower în noiembrie 2018, după 30 de ani de căsătorie, iar în 2019 a fost implicat într-un proces pentru custodia fiicei sale, Helen Grace, în vârstă de 7 ani, născută în 2011 cu ajutorul unei mame purtătoare.



Potrivit publicaţiei Page Six, cei doi foşti soţi au evitat să se privească în timpul procesului: "Au încercat să evite contactul vizual şi au răsfoit ziarele", potrivit unei surse. Actorul din "Taxi Driver" a dorit ca procesul să se desfăşoare cât mai discret posibil, dar soţia lui s-a opus secretismului şi a dorit ca procesul să fie public.



Page Six notează că procesul de divorţ a fost solicitat să se desfăşoare sub numele de "Anonymous v. Anonymous", ceea ce se obişnuieşte în SUA pentru a proteja interesele părţilor implicate. Nu este prima dată când relaţia dintre cei doi face valuri după ce în 1999, la numai doi ani după căsătorie, De Niro solicitase divorţul şi s-a implicat într-o dispută pentru custodia fiului său cel mare, Elliott. În 2004 cuplul şi-a reînnoit jurămintele.



Robert De Niro, laureat a două premii Oscar, a fost întotdeauna discret cu viaţa sa personală. În total cinci copii biologici şi unul adoptat au rezultat din căsniciile şi relaţiile amoroase ale actorului. O altă mare dragoste a sa a fost Diahnne Abbott, cu care s-a căsătorit în 1976 şi de care a divorţat în 1988.



Zvonurile privind divorţul de a doua soţie au apărut după ce Grace nu l-a însoţit pe De Niro la gala MoMA din New York, în noiembrie de 2018, când a fost proiectat un film în onoarea lui Martin Scorsese, marele său prieten.



Lady Gaga şi-a anulat nunta cu Christian Carino



Lady Gaga nu a păşit nici anul acesta în faţa altarului: cântăreaţa şi actriţa americană şi-a anulat în februarie nunta pe care o plănuia cu iubitul său Christian Carino.

Un purtător de cuvânt al artistei a dezvăluit revistei People că lucrurile nu mai funcţionau între cei doi, precizând că Lady Gaga şi Christian Carino au rupt relaţia de ceva timp. În octombrie anul trecut, artista îşi anunţa logodna cu prilejul discursului de acceptare a premiului Women in Hollywood, oferit de revista ELLE, în care l-a numit pe Carino "logodnicul meu", confirmând astfel zvonurile care circulau de ceva timp.



Lady Gaga şi Christian Carino îşi începuseră relaţia în urmă cu aproape un an. Potrivit surselor, în vara anului trecut, Carino ar fi cerut-o în căsătorie pe celebra cântăreaţă. Artista, laureată cu Oscar pentru interpretarea cântecului "Shallow" din filmul "A Star Is Born", şi Carino se pregăteau să-şi unească destinele anul acesta, dar cântăreaţa a anulat în ultimul moment nunta.



Potrivit revistei People, celebra cântăreaţă s-a despărţit de iubitul său la începutul lunii februarie, înainte de gala Premiilor Grammy, iar Christian a fost devastat. El a încercat să o facă să se răzgândească şi să se împace, însă ea l-a refuzat. Deşi cariera ei este în plin avânt, se pare că în viaţa personală lucrurile nu stau la fel de bine.



Actriţa Bella Thorne s-a despărţit de iubita ei



Bella Thorne, o fostă vedetă Disney, s-a despărţit la sfârşitul lunii februarie de iubita ei, interpreta de muzică rap Tana Mongeau, cu care avea o relaţie de doi ani.



Actriţa în vârstă de 21 de ani a confirmat informaţia într-un mesaj difuzat pe Twitter, unde contul său este urmărit de 6,6 milioane de abonaţi. "Tana şi cu mine nu mai suntem împreună, încetaţi vă rog să puneţi întrebări despre acest lucru. Vă iubim", a scris Bella Thorne, adresându-se fanilor.

Cele două tinere au avut o relaţie deschisă, atât una în raport cu cealaltă, cât şi cu rapperul Mod Sun, din 2017.

În ianuarie, Tana Mongeau, în vârstă de 20 de ani, a discutat despre relaţia lor într-un videoclip postat pe YouTube, dar şi despre faptul că se întâlnea cu o altă celebritate a internetului, Brad Sousa. În 2016, Bella Thorne dezvăluia fanilor de pe Twitter că este bisexuală, după o întrebare adresată pe reţeaua de socializare.



Anunţul despre despărţirea celor două tinere a fost făcut după ce o fotografie în care Bella Thorne putea fi văzută în timp ce se săruta cu o altă femeie a apărut online, luna trecută. Bella Thorne a devenit cunoscută după ce a interpretat personajul CeCe Jones în serialul "Shake It Up" produs de Disney.



Nicolas Cage, reclamat de fosta soţie care i-a cerut o indemnizaţie pentru patru zile de căsătorie



Fosta soţie a lui Nicolas Cage, cosmeticiana Erika Koike, îi pretinde actorului o indemnizaţie pentru cele patru zile cât au fost căsătoriţi. După scandalul provocat de nunta "fulger" dintre Nicolas Cage şi Erika Koike într-un weekend nebun din martie în Las Vegas, actorul a solicitat divorţul sau anularea căsătoriei.



Potrivit portalului TMZ, cea care i-a fost soţie timp de patru zile a spus că acceptă divorţul, dar că nu admite ca valabil argumentul stării de ebrietate prezentat de Cage pentru a justifica impulsivitatea ce i-a determinat să ajungă la altar. Din acest motiv, cosmeticiana pretinde o indemnizaţie şi achitarea costurilor de proces, deoarece - potrivit ei - a pierdut oportunităţi de muncă în timpul acestei relaţii, iar reputaţia ei a fost ştirbită de acest scandal.



Cuplul s-a căsătorit pe 28 martie, într-un weekend, sub efectele alcoolului. Nicolas Cage a cerut după patru zile anularea căsătoriei, argumentând lipsa de conştienţă în timpul cununiei. În momentul oficializării cununiei cei doi au avut o discuţie foarte aprinsă, potrivit The Daily Mail.



"Actorul nu înceta să strige că ea o să-i fure toţi banii şi că fostul ei partener este dependent de droguri", potrivit martorilor prezenţi la tribunal. În timp ce Koike i-a răspuns: "N-ai decât să bei, nu eu îţi cer să faci asta", a declarat un martor prezent la biroul de eliberare de licenţe matrimoniale din comitatul Clark, de care aparţine Las Vegas.



Un alt argument invocat de Erika Koike pentru a cere această indemnizaţie este faptul că Nicolas Cage i-a cerut să reia relaţia, la câteva zile după anularea căsătoriei. Ceea ce însemna, potrivit ei, că relaţia lor era încă legitimă.



Cântăreaţa Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki



Vedeta britanică Adele s-a despărţit de soţul ei, antreprenorul şi filantropul Simon Konecki, au confirmat la sfârşitul lunii aprilie reprezentanţi ai cântăreţei. "Adele şi partenerul ei s-au despărţit. Vor continua să-şi crească împreună fiul cu iubire. Ca întotdeauna, ei doresc să le fie respectată intimitatea. Nu vor mai fi alte comentarii", au declarat Benny Tarantini şi Carl Fysh.



Cântăreaţa în vârstă de 30 de ani s-a măritat în secret cu Konecki în 2016, după patru ani de la naşterea fiului lor, Angelo.



Câştigătoare a numeroase premii în industria muzicală, ea este cunoscută pentru albumele "19", "21" şi "25".



În ianuarie 2008, Adele a lansat primul său material discografic, intitulat ''19''. Albumul a intrat pe locul 1 în clasamentul britanic, fiind vândut, la nivel mondial, în peste patru milioane de exemplare. De pe acest material au fost promovate patru piese: ''Hometown Glory'', ''Chasing Pavements'', ''Cold Shoulder'' şi ''Make You Feel My Loved''. Primul album a fost un real succes, debutând pe primul loc şi fiind răsplătit cu patru discuri de platină în Marea Britanie.



Katie Holmes şi Jamie Foxx s-au despărţit după şase ani de relaţie secretă



Actorii Katie Holmes, în vârstă de 40 de ani, şi Jamie Foxx, 51 de ani, s-au despărţit în luna mai după şase ani de relaţie. Confirmarea a venit la scurt timp după ce starul a fost surprins în compania unei alte femei.



Confirmarea despărţirii a avut loc la câteva zile după ce Jamie Foxx a fost surprins ieşind dintr-un club de noapte, ţinându-se de mână cu modelul şi cântăreaţa Sela Vave, în vârstă de 21 de ani. Potrivit presei, tânăra intrase recent în portofoliul casei de muzică deţinută de Foxx, iar acesta a încercat să o ajute să-şi clădească o carieră, având o relaţie strict profesională.



Ultima apariţie publică împreună a lui Katie Holmes şi Jamie Foxx a fost la Met Gala, în New York, în luna mai. Tot atunci a fost şi prima lor apariţie de cuplu la un eveniment monden. Conform unor surse apropiate cuplului, actriţa a fost cea care a pus punct relaţiei.



Deşi cei doi actori şi-a început relaţia în 2013, când au fost surprinşi împreună în câteva ocazii de paparazzi, de abia anul trecut au început să se afişeze împreună în public şi să se lase fotografiaţi la evenimente mondene.



Motivul pentru care cei doi şi-au ascuns relaţia a fost Tom Cruise, fostul soţ al lui Katie Holmes şi tatăl fiicei sale Surie, care a obligat-o prin contract pe Kate să nu iasă în public cu niciun partener după divorţ. Documentul legal, semnat de actriţă în 2012, includea o clauză care îi interzicea orice relaţie sentimentală publică timp de cinci ani după divorţ, astfel încât Katie Holmes şi-a ţinut iubitul în umbră.



Bradley Cooper şi Irina Shayk s-au despărţit după o relaţie de patru ani



Actorul american Bradley Cooper şi top-modelul rus Irina Shayk s-au despărţit la începutul lunii iunie, punând astfel capăt unei relaţii care a durat patru ani.



Bradley Cooper, în vârstă de 44 de ani, şi Irina Shayk, în vârstă de 33 de ani, au decis să îşi încheie oficial relaţia şi colaborează în prezent într-o manieră amiabilă pentru a găsi de comun acord o soluţie în ceea ce priveşte împărţirea custodiei fiicei lor, Lea De Seine, născută în martie 2017, potrivit unui apropiat al fostului cuplu.



Actorul american, nominalizat la Oscar, şi supermodelul rus şi-au început relaţia în primăvara anului 2015, la puţin timp după ce ambii se despărţiseră de foştii lor parteneri de viaţă: ea de fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, după o relaţie de cinci ani, iar el de actriţa britanică Suki Waterhouse.



În 2016 au apărut mai multe zvonuri legate de o presupusă logodnă a cuplului, după ce Irina Shayk a fost văzută purtând pe inelarul mâinii stângi un inel cu smarald. Ea a continuat să poarte acea bijuterie timp de peste doi ani. Totuşi, o sursă din anturajul cuplului a dezvăluit la acea vreme că Bradley Cooper şi Irina Shayk consideră că educaţia şi creşterea fiicei lor sunt mult mai importante decât căsătoria.



Bradley Cooper a fost căsătorit cu actriţa Jennifer Esposito în perioada 2006-2007 şi a avut relaţii cu actriţele Renee Zellweger (2009-2011) şi Zoe Saldana (2011-2013) şi cu modelul şi actriţa Suki Waterhouse (2013-2015).



Chris Martin şi Dakota Johnson s-au despărţit, potrivit presei britanice



Chris Martin, solistul trupei Coldplay, şi actriţa americană Dakota Johnson s-au despărţit la mijlocul lunii iunie după doi ani de relaţie, potrivit mass-media britanice.



Despărţirea dintre cei doi ar fi intervenit după mai multe discuţii aprinse cu privire la întemeierea unei familii. Se pare că motivul care a dus la ruptură ar fi faptul că actriţa din 'Fifty Shades of Grey' nu era pregătită să aibă copii.





"Se vorbea despre logodnă, dar acum el spune prietenilor că au decis să pornească pe drumuri separate, ceea ce a fost o adevărată surpriză pentru toţi", a asigurat o sursă apropiată cuplului. Potrivit sursei, Dakota şi Chris nu mai puteau continua relaţia pentru că nu reuşeau să se pună de acord pe această temă.



"Chris a fost foarte clar, i-a spus că vrea copii cât mai repede, însă pentru Dakota cariera este mult mai importantă, este momentul ei de glorie la Hollywood, astfel că nu a putut să-i dea răspunsul pe care el dorea să-l audă, cel puţin nu acum", a declarat sursa ziarelor Sunday Express şi Daily Mail.



Zvonurile au început să apară după ce în mai se vorbea despre o logodnă între cei doi şi chiar de o posibilă sarcină a Dakotei. Zvonurile au apărut la 29 mai, de ziua actriţei, când vila în care se sărbătorea evenimentul era plină de baloane roz şi albastre, culori asociate de obicei sexului bebeluşului. Reprezentanţii celor doi au negat însă zvonurile.



Ultima oară când Chris şi Dakota au fost surprinşi împreună într-un loc public a fost în noiembrie anul trecut, la restaurantul Sushi Park din Los Angeles. Potrivit revistei People, Gwyneth Paltrow, fosta soţie a lui Chris Martin, a făcut multe eforturi pentru a o integra pe Dakota în familia ei. Este cunoscut faptul că, deşi au divorţat, Chris şi Gwyneth au rămas în relaţii bune, pentru a fi alături de copiii lor, Apple şi Moses.



Liam Hemsworth şi Miley Cyrus au divorţat după un mariaj de şapte luni



Actorul australian Liam Hemsworth a revenit pe Instagram după despărţirea de soţia sa, cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus. Actorul în vârstă de 29 de ani, care a depus în august cererea de divorţ după şapte luni de căsătorie cu Miley Cyrus, nu mai publicase nimic pe Instagram de la confirmarea separării de artista americană, la începutul lui august, însă a revenit pe platforma social media pentru a anunţa data de lansare în Statele Unite a celui mai recent film în care joacă, intitulat ''Killerman''.



El a confirmat despărţirea printr-un mesaj publicat pe Instagram. ''Miley şi cu mine ne-am separat recent şi îi doresc sănătate şi fericire de acum înainte'', a scris actorul. Hemsworth a adăugat că despărţirea lor este o ''chestiune privată'' şi că nu va face alte declaraţii în media. ''Pace şi iubire'', a încheiat el.



Cântăreaţa în vârstă de 26 de ani anunţase anterior într-un comunicat că atât ea cât şi actorul au decis să pună capăt relaţiei lor, pentru "a se focaliza asupra carierei", şi că ambii se află "într-o constantă evoluţie ca persoane".



Cyrus şi Hemsworth şi-au început relaţia în timpul filmărilor pentru 'The Last Song', în 2009, în care au jucat împreună. Cei doi au anunţat că s-au logodit în 2012, înainte de a pune capăt relaţiei un an mai târziu. După aproape doi ani de pauză, Miley şi Liam s-au împăcat.



Artista americană, care se identifică cu genul 'pansexual', a dezvăluit revistei Elle că nu se i se potriveşte "stereotipul de soţie tradiţională", ea şi soţul său având o căsnicie deschisă.



Todd Palin şi fosta candidată la vicepreşedinţia SUA Sarah Palin s-au despărţit după 30 de ani de căsnicie



Todd Palin, soţul fostei candidate la vicepreşedinţia Statelor Unite şi ex-guvernatoare a statului Alaska Sarah Palin, a depus la începutul lunii septembrie actele de divorţ. Într-un document prezentat la tribunalul din Anchorage, Todd Palin, 55 de ani, şi-a motivat cererea de divorţ printr-o "incompatibilitate de temperament între părţi atât de mare, încât convieţuirea soţ-soţie este imposibilă".



Todd Palin i-a propus soţiei sale custodie comună pentru singurul lor copil încă minor, în vârstă de 11 ani, precum şi o împărţire echitabilă a bunurilor şi datoriilor cuplului. Cei doi, care sunt împreună din liceu, s-au căsătorit în 1988, în urmă cu 31 de ani, şi au în total cinci copii, dintre care patru sunt deja majori.



Sarah Palin, de asemenea în vârstă de 55 de ani, a devenit în 2006 prima guvernatoare a Alaskăi, post din care a obţinut o popularitate rapidă la nivel naţional, fapt ce a condus-o în 2008 la o candidatură în echipă cu John Mc Cain pentru Casa Albă. McCain şi Palin au pierdut acele alegeri în faţa democratului Barack Obama (2009-2017) iar guvernatoarea de atunci a Alaskăi a renunţat la funcţia sa în 2009.



Departe de prima linie politică, Palin a fost în 2010 protagonista reality-show-ului "Alaska lui Sarah Palin".



Todd Palin, care a lucrat în industria petrolului şi a pescuitului, şi-a păstrat un profil public scăzut pe timpul carierei politice a soţiei sale, însă în 2012 a participat la reality-show-ul NBC 'Stars Earn Stripes'. Pe lângă cei cinci copii, soţii Palin mai au cinci nepoţi, dintre care trei ai fiicei Bristol şi doi ai fiului lor Track.



Christina Hendricks ("Mad Men") s-a despărţit de soţul ei, Geoffrey Arend



Actriţa din serialul "Mad Men" Christina Hendricks a anunţat la mijlocul lunii octombrie că s-a despărţit de soţul ei, actorul Geoffrey Arend, punând capăt unui mariaj de 10 ani. Cei doi şi-au anunţat despărţirea printr-o declaraţie comună postată pe Instagram.



"În urmă cu doisprezece ani ne-am îndrăgostit şi am devenit parteneri. Ne-am alăturat unor familii uimitoare, am râs de nenumărate ori, ne-am făcut prieteni minunaţi şi am fost binecuvântaţi cu oportunităţi incredibile. Astăzi facem următorul pas împreună, dar pe căi separate. Vom fi întotdeauna recunoscători pentru dragostea pe care am împărtăşit-o şi vom fi alături în creşterea celor doi câini ai noştri", au scris actorii.



Hendricks, 44 de ani, şi Arend, de 41 de ani, s-au căsătorit în octombrie 2009, după ce au fost prezentaţi unul altuia de către colegul Christinei din "Mad Men"Vincent Kartheiser.



Actriţa este cunoscută şi pentru colaborările la "Crooked House" şi "Toy Story 4". A devenit celebră la nivel mondial după rolul din "Mad Men", în care a interpretat-o pe Joan Holloway şi a cărui acţiune se petrece în anii '60 la o firmă de publicitate fictivă de pe Madison Avenue.



În 2010, un sondaj în rândul cititoarelor revistei Esquire o indica pe Hendricks drept "cea mai sexy femeie din lume".



Ian Ziering, protagonist al serialului "Beverly Hills, 90210", s-a despărţit de cea de-a doua soţie



Actorul american Ian Ziering, unul dintre protagoniştii serialului de televiziune "Beverly Hills, 90210", s-a despărţit la începutul lunii noiembrie de cea de-a doua soţie, Erin Ludwig, după o căsnicie care a durat aproape un deceniu.



Starul TV şi Erin Ludwig s-au căsătorit în 2010, iar după o căsnicie de nouă ani au decis să se despartă. Actorul american a dezvăluit această informaţie prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram, în care a spus că despărţirea a fost cauzată de "programul haotic de lucru" al celor doi soţi.



Ian Ziering şi Erin Ludwig şi-au început relaţia în 2009, s-au logodit în februarie 2010 şi s-au căsătorit în luna mai a aceluiaşi an.



Actorul hollywoodian, în vârstă de 55 de ani, şi Erin Ludwig au împreună două fiice: Mia Loren, născută pe 25 aprilie 2011, şi Penna Mae, născută pe 25 aprilie 2013.



Acesta a fost cel de-al doilea mariaj al cunoscutului actor american, care a mai fost căsătorit cu modelul şi actriţa Nikki Schieler între anii 1997 şi 2002.



Actorul Colin Firth s-a despărţit de soţia lui, Livia Giuggioli, după o căsnicie de 22 de ani



Actorul britanic Colin Firth a anunţat că s-a despărţit de soţia lui, producătoarea italiană de film Livia Giuggioli, după o căsnicie care a durat 22 de ani. Cuplul are doi fii, Luca şi Matteo, ambii născuţi la Roma. Familia Firth a locuit atât la Londra, cât şi în capitala Italiei.

Ştirea a fost confirmată la 13 decembrie printr-o declaraţie comună semnată de reprezentanţii de presă ai celor doi soţi. "Colin şi Livia Firth s-au despărţit. Vor continua să fie prieteni apropiaţi şi rămân uniţi în dragostea lor pentru copii", se precizează în declaraţie.



Colin Firth, recompensat cu un Oscar, un Glob de Aur şi două premii BAFTA, mai are un fiu cu fosta lui parteneră de viaţă Meg Tilly, colega sa de distribuţie din pelicula ''Valmont''.



După despărţirea de Meg Tilly, Colin Firth s-a căsătorit cu Livia Giuggioli în 1997.



Colin şi Livia au fost deseori văzuţi împreună pe covorul roşu la evenimentele din industria cinematografică.



Livia este activistă în domeniul mediului, cofondatoare şi director de creaţie al firmei de consultanţă Eco-Age. Este, totodată, membră fondatoare a grupului pentru susţinerea drepturilor femeilor The Circle, creat de cântăreaţa Annie Lennox. Potrivit presei, în 2017, Colin Firth a obţinut şi cetăţenia italiană, în timp ce Livia a depus o cerere pentru a deţine un paşaport britanic.



Colin Firth este cunoscut pentru interpretarea unor personaje tipic britanice, precum Mark Darcy în seria de filme "Bridget Jones", Jamie în ''Love Actually'' şi regele George al VI-lea în ''The King's Speech''.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)