Cutremurul, al treilea ca intensitate din istoria regiunii

Potrivit Institutului Regal de Meteorologie (KNMI), cutremurul s-a produs la ora locală 01:16 în apropierea localității Zeerijp. Specialiștii subliniază că acesta este „al treilea cel mai puternic cutremur” generat de activitatea de extracție a gazelor în provincia Groningen.

Autoritățile au anunțat că nu există victime, însă locuitorii au semnalat numeroase pagube materiale.

Zeci de sesizări privind avariile, inclusiv situații considerate critice

Institutul Pagubelor Miniere din Groningen a raportat deja 66 de plângeri, dintre care 12 semnalează situații de urgență, precum fisuri majore în ziduri sau deteriorarea structurilor de rezistență.

Premierul olandez Dick Schoof a reacționat imediat, afirmând pe platforma X că seismul „este profund tulburător” și reprezintă „o dovadă a efectelor de durată ale exploatării gazelor din regiune”.

Exploatarea gazelor, oprită după zeci de ani de seisme

Zăcământul Groningen – cândva cel mai mare din Europa – a fost închis în 2024 după decenii de critici și proteste ale locuitorilor. Cutremurele din zonă sunt provocate de „buzunarele de aer” formate în subteran în urma extragerii gazului, ceea ce face ca seismele să se producă aproape de suprafață și să fie resimțite puternic chiar și la magnitudini moderate.

Recente aardbeving in Nederland: op 14-11-2025 om 00:16:40 UTC (01:16:40 NL) vond bij #Zeerijp een #aardbeving plaats met een magnitude van 3,4 (reviewed). https://t.co/S0tdol12l1



Melding ontvangen bij een aardbeving? Download de KNMI-app.#KNMI pic.twitter.com/PThJwcfAHm — KNMI (@KNMI) November 14, 2025

Seismele ar putea continua ani întregi

Deși exploatarea s-a oprit, KNMI avertizează că activitatea seismică nu se va reduce imediat:

„Numărul cutremurelor va scădea treptat, inclusiv al celor mai puternice, însă procesul poate dura mulți ani”, au precizat experții.

Regiunea rămâne sub monitorizare seismică atentă.