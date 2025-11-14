Seismul s-a produs vineri dimineață la ora 07:32:51 în zona seismică Vrancea, Buzău, fiind catalogat slab, având loc la adâncimea de 118.6km, cu magnitudinea ml 2.9, conform Institutului Național de Fizică a Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzau, 64km NE de Ploiesti, 64km SV de Focsani, 69km E de Brasov, 69km SE de Sfantu-Gheorghe, 96km NE de Targoviste.

Vrancea a fost și ieri victima unui cutremur de 3.5, fiind al doilea cutremur înregistrat în România în primele zile ale lunii noiembrie, după un seism anterior cu magnitudinea de 2,2 grade pe Richter.

Cele mai puternice mișcări seismice din acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4, fiind localizate în județul Buzău (13 februarie) și, respectiv, în județul Vrancea (11 mai). Reamintim că cel mai important cutremur de anul trecut a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.