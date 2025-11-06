Seismul a avut loc la o adâncime intermediară, de 80,4 kilometri, fiind resimțit în proximitatea mai multor orașe importante: la 43 km vest de Focșani, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 68 km nord de Buzău, 80 km est de Brașov, 93 km sud de Bacău și 96 km sud-vest de Bârlad, conform Institutului Național de Fizică a Pământului.

Acesta este al doilea cutremur înregistrat în România în primele zile ale lunii noiembrie, după un seism anterior cu magnitudinea de 2,2 grade pe Richter.

Cele mai puternice mișcări seismice din acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4, fiind localizate în județul Buzău (13 februarie) și, respectiv, în județul Vrancea (11 mai). Reamintim că cel mai important cutremur de anul trecut a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.