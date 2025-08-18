Poluare la malul mării: biluțe de petrol pe mai multe plaje. Turiștii se plâng pe rețelele sociale

Stațiunea Eforie Sud se confruntă de câteva zile cu o problemă de mediu îngrijorătoare. Pe malul mării au apărut biluțe de petrol, care, potrivit echipelor de salvamari, provin de la un petrolier care a părăsit recent portul Constanța și ar fi avut scurgeri de combustibil.

Turiștii se plâng în mediul online

Locuitorii și turiștii care au observat contaminarea au transmis alerta autorităților. Echipele de salvamari monitorizează zona și încearcă să limiteze efectele poluării asupra plajei și apei.

                             Biluțe de petrol găsite pe o plajă din Eforie Sud  / Sursa foto - Facebook

Românii spun că nu doar pe plajele din Eforie Sud au apărut astfel de biluțe, ci au fost văzute și pe nisipul din Eforie Nord, dar și Tuzla.

           Oamenii se întreabă cu ce să curețe petele de petrol de pe materialele textile / Sursa foto - Facebook

 Specialiștii avertizează că astfel de poluări pot avea impact negativ asupra ecosistemului marin și asupra siguranței turiștilor.

                                                   Turiștii se plâng în mediul online / Sursa foto - Facebook