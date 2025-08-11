Vântul a suflat cu putere zile la rând, iar salvamarii au arborat steagul roșu, interzicând înotul. Mulți turiști au fost nevoiți să caute rute ocolitoare sau să se ajute de mâini pentru a urca și coborî până la linia mării.

Vreme rea la malul mării

„Nu ne-a venit să credem. Am venit cu o persoană în vârstă și a trebuit să o trag după mine. Diferența de nivel e uriașă, aproape doi metri”, a povestit un turist. Altul a descris peisajul drept „dezolant”, spunând că nisipul fin a dispărut, iar în locul lui au rămas zone aspre, greu de traversat.

Specialiștii explică faptul că acest fenomen se numește „cliffing” și apare frecvent pe litoralul românesc după furtuni puternice. „Valurile, combinate cu curenți de până la un metru pe secundă, au provocat o decompensare masivă a depozitelor de nisip”, a precizat biologul Răzvan Mateescu de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină pentru un post TV de știri.

Autoritățile au anunțat că Apele Române vor interveni în timpul nopții cu utilaje pentru a nivela plajele și a restabili accesul în siguranță la mare.