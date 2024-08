Incendiul a izbucnit chiar în apropierea sediului televiziunii publice din Italia. Mai multe imobile au fost evacuate înainte ca flăcările să se răspândească.

Cel mai grav rănit este un pompier în vârstă de 51 de ani, care prezintă arsuri pe 54% din suprafața corpului. De asemenea, un alt salvator, ce a avut arsuri pe 9% din corp, a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență.

Autoritățile au început ancheta cu privire la cauza focului, care a fost stins de pompieri în câteva ore.

🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0Y