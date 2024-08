În videoclipul care a captat atenția publicului, vedem ceea ce pare a fi soarele însoțit de alte șase imagini identice. Fenomenul, deși uimitor, a generat numeroase speculații și comentarii, unii sugerând chiar explicații mitologice sau supranaturale.

Cu toate că mulți au fost tentați să considere acest spectacol drept un semn divin, experții au oferit o explicație științifică simplă. Fenomenul observat este rezultatul refracției luminii, un proces prin care traiectoria razelor de lumină este modificată atunci când trec printr-un mediu specific, cum ar fi sticla stratificată.

Astfel, ceea ce pare a fi șapte sori pe cer este, de fapt, o iluzie optică. Imaginile multiple ale soarelui sunt, de fapt, „copii” virtuale create de fiecare strat de sticlă prin care trece lumina. Deși nu este un fenomen meteorologic în sensul clasic, această refracție a luminii a reușit să fascineze internetul.

Videoclipul a generat numeroase reacții pe platformele online, de la entuziasm până la glume și interpretări creative. Un utilizator a comentat că fenomenul i-a amintit de un mit chinezesc despre mai mulți sori, în timp ce altul a făcut o glumă despre cum Pământul ar avea „astigmatism”.

Deși videoclipul a creat multă agitație, specialiștii au subliniat că ceea ce s-a întâmplat în Chengdu este un exemplu clasic de iluzie optică, nu un fenomen meteo rar. Asta nu a împiedicat, însă, ca imaginile să fie apreciate și dezbătute de mii de oameni.

Recently, seven suns appeared in the sky in Sichuan, China, and the afterglow of the sunset reflected a picturesque sunset.#China 🇨🇳 #sichuan @China_Amb_India @Jingjing_Li pic.twitter.com/edFb9B37My