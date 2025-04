Camerele de supraveghere au înregistrat secvențe dramatice cu două asistente care au acționat fără ezitare pentru a proteja nou-născuții, punându-și propria siguranță în pericol.

În imaginile emoționante, una dintre asistente poate fi văzută ținând strâns la piept un bebeluș, încercând să-l ferească de orice pericol, în timp ce o altă colegă se agață de pătuțurile fragile pentru a preveni răsturnarea acestora. Cutremurul a fost atât de puternic încât asistentele abia reușeau să-și mențină echilibrul, dar au refuzat să renunțe la misiunea lor de a-i proteja pe cei mai vulnerabili.

„Singurul nostru gând a fost să salvăm bebelușii”

În ciuda panicii și haosului, atât asistentele, cât și nou-născuții au scăpat nevătămați. Li Xiaoqin, una dintre eroinele zilei, a povestit emoționată: „Nu mă gândeam decât la bebeluși. Noi ne putem mișca, putem fugi, dar ei sunt complet neajutorați. Am făcut tot ce am putut ca să-i protejăm”, a declarat pentru AP. Colega sa, Xiong Jielan, a adăugat: „Chiar dacă nu sunt mamă, acești copii sunt ca și ai mei. Nu am făcut decât ceea ce era corect.”

Bilanț tragic în urma seismului

Seismul devastator, cu epicentrul în Myanmar, a făcut ravagii în regiune. În orașul Ruili, două persoane au fost rănite, iar 847 de clădiri au fost avariate. Însă, în Myanmar, bilanțul este tragic: peste 2.000 de morți, aproape 4.000 de răniți și 270 de persoane date dispărute.

Imaginile cu asistentele eroice au devenit rapid virale, impresionând întreaga lume și oferind o rază de speranță într-o tragedie de proporții.