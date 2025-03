Femeia a fost extrasă luni dimineață din ruinele hotelului Great Wall, după cinci ore de efort intens din partea salvatorilor. Mulți dintre aceștia sunt voluntari care, din cauza lipsei echipamentelor specializate, sunt nevoiți să sape cu mâinile goale. Situația este agravată de întreruperile de curent, distrugerea infrastructurii și blocarea drumurilor.

Duminică, salvatorii au eliberat o femeie însărcinată blocată sub un complex rezidențial de 12 etaje. Deși echipa medicală a fost nevoită să-i amputeze un picior pentru a o extrage, aceasta a decedat la scurt timp după intervenție. Oficialii estimează că multe alte persoane sunt încă prinse sub dărâmături.

Seismul, considerat unul dintre cele mai puternice din Asia din ultimul secol, a lovit nu doar Myanmarul, ci și părți din Thailanda, unde cel puțin 18 persoane au murit. În Bangkok, echipele de salvare continuă căutările la locul unei clădiri de 30 de etaje în construcție, unde zeci de muncitori ar putea fi încă sub ruine.

Într-un gest rar, junta militară aflată la conducerea Myanmarului a cerut ajutor internațional. China, Rusia, India, Thailanda, Malaezia și Singapore au trimis echipamente și personal de intervenție. SUA au anunțat un ajutor de două milioane de dolari prin organizațiile umanitare locale.

Totuși, regimul militar este acuzat că manipulează distribuția ajutoarelor și continuă atacurile aeriene în regiunile afectate de cutremur, inclusiv în Sagaing, aproape de epicentru. Organizațiile pentru drepturile omului cer ca sprijinul să fie distribuit prin grupuri comunitare independente, pentru a ajunge cu adevărat la cei în nevoie.

Cutremurul a adus o nouă tragedie într-o țară deja măcinată de conflict.

China\"s national rescue team successfully pulled a female resident alive from the wreckage of a collapsed hotel in quake-hit Mandalay City in Myanmar at 00:40 local time on March 31 -- nearly 60 hours after a 7.7-magnitude earthquake struck the country. pic.twitter.com/iq1OhxpgDQ