Această neglijare a restricțiilor a dus la o creștere dramatică a nivelului de poluare, care a ajuns de 23 de ori mai mare decât limita recomandată, conform rapoartelor Mediafax.

În ciuda faptului că autoritățile au încercat să prevină această situație prin confiscarea a două tone de artificii și prin interzicerea comercializării acestora, mulți locuitori au continuat să respecte tradiția Diwali, cumpărând materiale pirotehnice din statele vecine, unde legislația permite încă utilizarea acestora, potrivit AFP.

Poluarea extremă din New Delhi este rezultatul mai multor factori, printre care artificiile aprinse de Diwali, arderile de miriști efectuate de fermierii din regiunile apropiate, emisiile industriale și gazele de eșapament produse de traficul intens. Nivelul particulelor fine PM2.5, care pot pătrunde adânc în plămâni și se pot absorbi direct în fluxul sanguin, a ajuns la 345 de micrograme pe metru cub, un nivel considerat extrem de periculos.

Firma de monitorizare a calității aerului IQAir a plasat New Delhi pe primul loc în clasamentul mondial al orașelor cu cel mai poluat aer, depășind chiar și Lahore, Pakistan. Cu toate că luna trecută Curtea Supremă a Indiei a declarat aerul curat un drept fundamental al omului, măsurile adoptate – precum restricțiile de trafic și interzicerea activităților de construcție – nu au reușit să îmbunătățească situația.

Eforturile autorităților sunt împiedicate de conflicte politice între guvernul central și autoritățile locale, dar și de reținerea poliției de a interveni în timpul sărbătorilor religioase. Pentru mulți locuitori, artificiile de Diwali sunt un simbol al sărbătorii și al credinței, fiind considerate o tradiție sacră în care victoria luminii asupra întunericului este celebrată prin omagii aduse zeiței Lakshmi.

În acest oraș aglomerat, cu o populație de aproximativ 30 de milioane de oameni, poluarea a devenit o amenințare reală pentru sănătatea publică, iar simplul act de a respira a devenit periculos.

This is how #Delhi #NCR is celebrating #Diwali if I say anything more #antinational #urbannaxal are operating an ecosystem. You draw own conclusions #Supremcourt #Government #justasking all is big joke. pic.twitter.com/1IW2odgwzM