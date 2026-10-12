Trafic blocat pe DN 7, în Sibiu, după ce o plasă de protecție de la un pasaj feroviar s-a desprins

Traficul rutier a fost oprit luni seară pe DN 7, în zona localității Tălmaciu, din județul Sibiu, după ce o plasă de protecție montată la un pasaj de cale ferată s-a desprins și a rămas suspendată în apropierea carosabilului. Șoferii care circulă pe ruta Sibiu - Râmnicu Vâlcea sunt afectați de restricții, iar reluarea circulației depinde de intervenția echipelor specializate.
Plasă desprinsă de la pasajul feroviar, pericol pentru șoferi
Incidentul a fost semnalat luni seară, pe DN 7, în apropiere de Tălmaciu. O plasă de protecție instalată la pasajul de cale ferată s-a desprins din sistemul de prindere și a rămas atârnată aproape de suprafața drumului.
În aceste condiții, autoritățile au decis oprirea temporară a traficului pentru a preveni producerea unor accidente, arată news.ro. Obstacolul reprezintă un risc pentru participanții la trafic, motiv pentru care este necesară îndepărtarea acestuia înainte ca circulația să poată fi reluată în siguranță.
Când ar putea fi redeschis DN 7 în zona Tălmaciu
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, circulația este oprită pe DN 7, pe tronsonul Sibiu - Râmnicu Vâlcea, în zona localității Tălmaciu.
Echipele de specialitate sunt așteptate să intervină pentru îndepărtarea plasei desprinse și pentru eliminarea pericolului de pe șosea.
Polițiștii rutieri estimează că traficul ar putea fi reluat după ora 21:00, în funcție de evoluția intervenției și de timpul necesar pentru înlăturarea obstacolului.
Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile temporare și să manifeste prudență în zonă. Situația circulației poate suferi modificări pe măsură ce echipele intervin la pasajul feroviar.