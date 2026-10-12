Trafic blocat pe DN 7, în Sibiu, după ce o plasă de protecție de la un pasaj feroviar s-a desprins

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 21:06

Traficul rutier a fost oprit luni seară pe DN 7, în zona localității Tălmaciu, din județul Sibiu, după ce o plasă de protecție montată la un pasaj de cale ferată s-a desprins și a rămas suspendată în apropierea carosabilului. Șoferii care circulă pe ruta Sibiu - Râmnicu Vâlcea sunt afectați de restricții, iar reluarea circulației depinde de intervenția echipelor specializate.

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