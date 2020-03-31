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Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare

Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare

Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 mar. 2020, 11:57

Un  bărbat aflat în autoizolare s-a autoaccidentat, fiind grav rănit şi a pătruns în incinta Spitalului Orășenec Hârșova, ameninţând, jignind cadrele medicale care interveneau pentru a-i salva viaţa.

Comportamentul iresponsabil al pacientului agresiv a dus la intrarea în autoizolare a şase angajaţi ai spitalului, care aşteaptă acum rezultatul testării pentru coronavirus.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și zădărnicirea combaterii bolilor.  De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional conform O.M.3, cu amendă (1.000 de lei).

Managerul Spitalului Orăşenesc Hârşova, Andrei-Bogdan Zidaru, a postat pe pagina de Facebook a spitalului ce s-a întâmplat:
„Pe timp de pandemie, personalul medico-sanitar trebuie sa faca fata unor situatii extreme, neprevazute, cum este cea pe care o vom relata in cele ce urmeaza.
Individul din imagine, aflat in a treisprezecea zi de autoizolare s-a autoaccidentat, a patruns grav ranit in incinta spitalului amenintand, jignind si scuipand medici si asistente deopotriva, oameni care erau acolo pregatiti sa-i salveze viata. Oameni care au continuat sa isi faca treaba, indiferent de amenintarile acestuia si de faptul ca se expun unui caz suspect de COVID-19.

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