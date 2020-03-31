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Locale· 1 min citire
Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare
Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare
Un bărbat aflat în autoizolare s-a autoaccidentat, fiind grav rănit şi a pătruns în incinta Spitalului Orășenec Hârșova, ameninţând, jignind cadrele medicale care interveneau pentru a-i salva viaţa.
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