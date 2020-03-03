Infractor ghinionist! A fost prins după ce a traversat ilegal strada

Sursă: Realitatea.NET

Un ieșean dat în urmărire internațională și națională a fost prins după ce a traversat strada prin loc nepermis. Concret, polițiștii i-au cerut să se legitimeze, dar a refuzat, spunându-și doar numele. Căutându-l în baza de date oamenii legii au descoperit că este vorba despre un infractor.

După ce a fost reținut, bărbatul a ajuns în fața magistraților, iar aceștia au decis să-l aresteze.

Citește continuarea pe realitateadeiași.net.

