Incendiu de amploare în Brăila. Trei case, cuprinse de flăcări pe o suprafață de 600 de metri pătrați -VIDEO

Un incendiu de amploare a izbucnit marți dimineață, în municipiul Brăila. Flăcările s-au extins la trei locuințe, afectând o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.
Femeie intoxicată cu fum în urma incendiului
Potrivit ISU Brăila, o femeie a fost evacuată dintr-una dintre locuințele afectate de incendiu. Aceasta era conștientă, însă suferise o intoxicație cu fum. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajelor SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Pentru gestionarea intervenției, pompierii au mobilizat șapte autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o autocisternă. La fața locului au intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, precum și trei cisterne ale CUP Dunărea Brăila.
Incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul celor trei proprietăți, suprafața afectată fiind estimată la aproximativ 600 de metri pătrați. Pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor și limitarea pagubelor.
Deocamdată, cauzele izbucnirii incendiului și valoarea pagubelor materiale nu sunt cunoscute.