Dezvăluiri explozive în scandalul IAR Brașov! Sindicaliștii acuză că fabrica a aflat de la francezi ce elicoptere cumpără Armata Română

Publicat 13 oct. 2026, 09:22 Actualizat 13 oct. 2026, 09:43 Sursă Realitatea PLUS

Situație critică la fabrica de elicoptere IAR Brașov! Președintele Sindicatului Liber Independent, Suba Arpad, intervine în scandalul momentului, în exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, și avertizează că fabrica IAR Brașov mai poate supraviețui doar o perioadă limitată fără noi contracte. Declarațiile vin în urma scandalului izbucnit după ce indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de peste patru ori, în timp ce majorările salariale ale angajaților au fost blocate. Mai mult, fabrica funcționează la sub 20% din capacitate, iar sindicaliștii acuză statul că preferă să cumpere elicoptere din străinătate, în loc să susțină industria românească de apărare.

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