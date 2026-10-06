Criză alimentară în Europa. Producția de cartofi ar putea ajunge la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii

Producția de cartofi din Europa ar putea coborî în 2026 la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Temperaturile extreme și seceta au afectat puternic culturile, iar pierderile estimate în principalele state producătoare depășesc 3,5 milioane de tone, conform Realitatea PLUS.
Belgia, Germania, Franța, Țările de Jos și Marea Britanie sunt printre țările în care recoltele ar putea avea cel mai mult de suferit. Problemele apar după o vară în care temperaturile record și seceta din Europa au afectat numeroase regiuni. Pagubele fermierilor ar putea depăși 818 milioane de euro, iar producția din cele cinci țări este estimată cu 7% până la 21% sub media ultimilor cinci ani.
Germania și Franța, printre cele mai afectate
Cea mai mare scădere este estimată în Germania, unde producția de cartofi ar putea fi mai mică cu aproximativ 1,13 milioane de tone. Situația este dificilă și în Franța, unde pierderile sunt estimate la aproximativ 990.000 de tone. Randamentul mediu al culturilor ar putea ajunge aici la cel mai redus nivel înregistrat în ultimii peste 30 de ani.
Recolta record din 2025 i-a făcut pe fermieri să cultive mai puțin
Problemele provocate de vreme vin după ce fermierii europeni au redus semnificativ suprafețele cultivate cu cartofi. Decizia a fost luată după recolta record din 2025, când producția a ajuns la 27,3 milioane de tone. Cantitatea foarte mare de cartofi disponibilă pe piață a dus atunci la supraproducție și la scăderea prețurilor. În 2026, situația s-a schimbat însă puternic. Suprafețele mai mici cultivate, combinate cu temperaturile extreme și lipsa precipitațiilor, pun presiune asupra producției și ar putea duce recolta europeană la unul dintre cele mai slabe niveluri din ultimele decenii.