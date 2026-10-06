Criză alimentară în Europa. Producția de cartofi ar putea ajunge la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 08:52

Producția de cartofi din Europa ar putea coborî în 2026 la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Temperaturile extreme și seceta au afectat puternic culturile, iar pierderile estimate în principalele state producătoare depășesc 3,5 milioane de tone, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fermieri romaniaagricultura afectata