Cerul Australiei a fost luminat noaptea trecuta in nuante verzi si albastre din cauza unui meteorit ce a brazdat cerul dar care nu s-a dezintegrat. Estimat la 570 metri, se crede ca obiectul ceresc avea in componenta fier ce a generat lumina verzuie. NASA anunta o activitate crescuta a asteroizilor ce se apropie sub 4 mil. km de Pamant in perioada urmatoare.