Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. În timp ce întreaga țară se trezește din șocurile nenorocirilor cu care a fost lovită fără oprire timp de două luni, iată că mai vine ceva peste noi. Deși am crezut că am scăpat de pandemie, iată că ea se reinventează chiar la început de toamnă și de nou an școlar. Nu doar în România, ci și la nivel mondial, se spune că boala nu alege, dovadă că inclusiv prima doamnă a SUA, Jill Biden, a fost depistată pozitiv cu virusul COVID-19.