Dintre participanții studiului publicat de CNN, 35.5% au sindromul de risc cognitiv motor (MCR), comparativ cu cei 6.7% care nu au experimentat oboseala excesivă în timpul zilei.

Persoanele cu MCR merg mai lent și se plâng de probleme de memorie. Riscul de a dezvolta demență se dublează în rândul celor care suferă de MCR, care a fost prima oară studiat în 2013.

„Studiile anterioare au arătat legături între problemele cu somnul și riscul de demență”, spune autorul studiului, Victoire Leroy, profesor asistent de medicină geriatrică la Spitalul Universitar Tours din Franța, prin e-mail.

Nu se cunoșteau foarte multe despre legăturile dintre odihna precară și pre-demență, așa că Leroy și ceilalți cercetători au vrut să extindă cercetarea în acest domeniu.

Constatările se bazează pe examinarea a 445 de adulți cu vârste începând de la 76 de ani și au fost recrutați din comitatul Westchester din New York pentru studiul Central Control of Mobility and Aging, care evaluează procesele cognitive și mecanismele creierului care reglează mobilitatea în timpul îmbătrânirii.

