Specialistul în sănătate Brenig Moore, de la organizația Astutis, atrage atenția că tot mai mulți oameni neglijează complet această pauză, preferând să mănânce în fața calculatorului sau să sară peste masă din lipsă de timp. „Pauza de prânz este esențială în orice perioadă a anului, dar mai ales toamna și iarna, când zilele sunt scurte și lumina naturală mai puțină”, a explicat expertul, citat de msn.com.

Lumina naturală, un aliat împotriva stresului și oboselii

Moore explică faptul că lipsa expunerii la lumină naturală perturbă ritmul circadian, adică „ceasul intern” al organismului, care reglează somnul și starea de alertă. O simplă plimbare de zece minute în timpul prânzului poate restabili echilibrul și poate crește nivelul de energie pentru restul zilei.

Totodată, în sezonul rece, organismul produce mai puțină vitamina D, ceea ce poate duce la scăderea imunității și la apariția stărilor depresive. „O scurtă pauză afară, la lumină, ajută la menținerea unui nivel sănătos de serotonină – hormonul care controlează buna dispoziție – și la reducerea stresului acumulat”, a adăugat specialistul.

O pauză scurtă, efecte de durată

Cercetările arată că o pauză de doar 15 minute, luată conștient și departe de birou, crește capacitatea de concentrare și reduce greșelile cauzate de oboseală. În plus, pe termen lung, această rutină contribuie la un somn mai odihnitor și la o stare psihică echilibrată.

„La final de an, când volumul de muncă crește, pauzele devin chiar mai importante. Nu sunt o pierdere de timp, ci o investiție în productivitate și sănătate”, conchide Brenig Moore.